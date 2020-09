Nexon Co., Ltd. ('Nexon'), weltweiter Anbieter von Free-to-Play Onlinespielen, kündigte gestern eine strategische Partnerschaft mit Socialspiel Entertainment GmbH ('Socialspiel') an, ein Social und Mobile Game Development Studio in Wien. Socialspiel wird von den Branchenveteranen Mike Borras und Helmut Hutterer geführt und ist ein Entwicklungsstudio, das sich auf qualitativ hochwertige, charakterbezogene ...